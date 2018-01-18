Беларусь простилась с актером Петром Юрченковым-младшим

18 Января 2018 21:27

Накануне ведущий мастер сцены Театра-студии киноактера и популярный артист кино ушел из жизни на 42-м году жизни. Сегодня в полдень на главной артистической площадке Юрченкова, на сцене которой он прослужил более 16 лет, состоялось прощание с покойным. Проститься с представителем актерской династии (Петр Юрченков-старший был заслуженным артистом Беларуси и также работал в Театре-студии киноактера) пришли его коллеги, родные, друзья, почитатели таланта.

Александр Ефремов, художественный руководитель Театра-студии киноактера, народный артист Беларуси: "Примите мои самые искренние соболезнования. Я обращаюсь с этими словами не только к родным и близким, а ко всем тем, кто его знал. Потому что когда уходит талантливый человек - это горе для всех нас. А он был по-настоящему талантлив, с яркой индивидуальностью, с настоящей искренней добротой".

Петр Юрченков-младший запомнился зрителям по десяткам театральных работ и в Купаловском театре, а также по яркой фильмографии. Актер снялся в 40 картинах, среди которых самый популярный фильм "Поводырь", который помимо зрительской любви был еще отмечен рядом фестивальных премий.