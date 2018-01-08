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Авторский коллектив Агентства телевизионных новостей удостоен специальной премии премии Президента
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8 Января 2018 21:03

Авторский коллектив Агентства телевизионных новостей удостоен специальной премии премии Президента

Есть в истории современной Беларуси традиции государственного значения. Когда возвращение к истокам и сохранение национального наследия без преувеличения становится делом всей жизни и получает оценку на самом высоком уровне. Награды "За духовное возрождение", а также спецпремии Президента совсем скоро получат медики, ученые, религиозные деятели, а также представители культуры и искусства.

Среди лауреатов и мои коллеги - авторский коллектив Агентства теленовостей. Они сделали почти невозможное. Экранизировали дело жизни героев нашего времени. О профессионализме крупным планом - репортаж Нины Можейко.

За 15 минут рассказать историю профессионального успеха. Ведь год в жизни на телевидении - за два. А все из-за хронометража. Время здесь ценят, а еще больше людей. Героев нашего времени. 12 серий научного цикла проекта "Дело жизни" в печатном формате претендовали бы на многотомник. Только вместо литературных персонажей - реальные люди.

Медики, ученые, инженеры национальных промышленных гигантов - каждого команда проекта "Дело жизни" изучила как родственника. Не игнорируя мелочи. Из этих нюансов и состоит работа тех, кто делает наше настоящее и будущее прогрессивным. Годы на разработку и сутки в пользу своего детища. Тот случай, когда личное время равно рабочему.

С этих слов начинается работа над любым телевизионным проектом. Телефонные переговоры, личные встречи с героями. С теми, кто не привык находиться под прицелом камер.

Антонина Станкевич, корреспондент Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании: "Журналистский азарт был в том, чтобы действительно заставить людей вспомнить какие-то необычные вещи, где-то навести их на нужный разговор. Потому что, как правило, говорилось о чем-то, где-то говорилось о делах давно минувших дней, где-то говорилось о проектах в процессе, потому что проект - это не хоп и сделал, это то, что длится годами".

Наглядно объяснить зрителю, в чем заключается задача хирурга-трансплантолога и для чего в лабораторных условиях выращивают клюкву.

Задача не из простых - сделать профессиональное достижение фильмом. Переложить историю из уст узких специалистов на телевизионный язык.

Руслан Турков, завотделом креативного планирования Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании: "Конечно же, вокруг одной идеи никогда не стоит один человек. Стоит целый коллектив. Была задействована высококлассная техника, новое оборудование, которое закупило Агентство телевизионных новостей, квадрокоптер, стедикам. Работала высококлассная группа и авторов, и режиссеров".

Александр Атрашевский, завотделом специальных проектов Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании: "Съемки одной серии доходили до двух недель, например. Естественно, мы постарались привлечь лучшие наши силы и в области операторского искусства. И звукорежиссеры у нас работали. Камеры у нас работали только 4К, был и квадрокоптер, который у нас летал, снимал, показывал, где это происходило".

Десятки съемочных дней, часы отслушанных интервью, подгонка сценария и монтаж - за каждую стадию процесса отвечает конкретный специалист. Ведь телевидение - это тоже производство. Совсем скоро делегаты от большой команды поднимутся на сцену Дворца Республики, чтобы получить заслуженную награду для всего коллектива за дело их жизни.

  

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