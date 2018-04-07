ALEKSEEV рассказал в "Главном эфире" о финальной стадии подготовки к "Евровидению"

9 Апреля 2018 07:18

Две промо-вечеринки в разных странах - за одну неделю! Певец ALEKSEEV рассказал о финальной подготовке к "Евровидению" - накануне в программе "Главный эфир". Сейчас продолжается промо-тур артиста, который представит Беларусь на международном конкурсе в Лиссабоне. Буквально завтра ALEKSEEV отправится в Тель-Авив, а завершит неделю - в Амстердаме на старейшей официальной промо-вечеринке. Здесь встречаются журналисты со всех стран-участниц, чтобы первыми лично познакомиться с исполнителями. В то же время белорусский участник продолжает подготовку номера.

Завершится промо-тур артиста в Молдове. А уже 28 апреля делегация нашей страны отправится в Лиссабон для подготовки к "Евровидению". Шоу состоится с 8 по 12 мая. Прямую трансляцию будут вести каналы Белтелерадиокомпании.