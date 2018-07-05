Александрия станет промежуточным пунктом в гастрольном туре украинских звезд

Буквально несколько часов назад в Минске стартовали Дни культуры Украины. Начали с торжественной ноты на одной из главных площадок страны - во Дворце Республики. На сцену вышли всемирно известный ансамбль имени Вирского, а также эстрадные звезды Злата Огневич, Олег Винник, Тина Кароль. Всего более 350 делегатов. Культурный обмен инициировали главы государств. Выступление в Минске - только начало большого украинского тура по нашей стране. Ожидается, что белорусы нанесут ответный визит в Украину в следующем году.

Вслед за Александрией в украинском маршруте Гомель и Витебск. Артисты примут участие в концерте - открытии фестиваля искусств "Славянский базар". Там же состоится концерт "Ритмы лета", хедлайнерами которого станут украинские звезды.