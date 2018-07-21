Подержать в руках олимпийские медали и спросить о секретах успеха в спорте

21 Июля 2018

Необычную пресс-конференцию для знаменитого гребца, депутата Палаты представителей Александра Богдановича провели школьники Фрунзенского района Минска. Вопросов было много - как найти мотивацию в спорте, часто ли чемпион бывает на своей малой родине, сложно ли быть депутатом? Александр ответил на все вопросы и сфотографировался с детьми. Наибольший интерес вызвали две золотые и одна серебряная медали Олимпийских игр и Первых Европейских игр.

Встречи с известными спортсменами организовывает Союз молодежи. Первую в таком формате провел футболист Александр Глеб. К проекту присоединятся и другие белорусские спортсмены.

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21.07.2018 15:28
Подержать в руках олимпийские медали и спросить о секретах успеха в спорте

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