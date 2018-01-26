Пластилиновый мультфильм на экологическую тематику снял школьник из Витебска

27 Января 2018 15:34

Творческая работа вошла в топ-10 престижного виртуального медиафестиваля. Свои видеоролики продемонстрировали участники из 15-ти стран мира. Моя коллега Марина Романовская познакомилась с мультипликатором и отмечает: в скором времени будет еще одна премьера.

Действительно, сейчас Никита работает еще над одним пластилиновым мультфильмом. Тема - экология и человек. Образы героев он уже полностью продумал.

Наверное, маленький мультипликатор мечтает о творческой профессии?

Вовсе нет. Никита хочет стать стоматологом либо хирургом. Так что в любом случае - мелкую моторику рук надо развивать. Предлагаю посмотреть сюжет и ознакомиться с захватывающим процессом создания мультфильмов.

Сценарист, режиссер и оператор. Основы сразу нескольких творческих профессий освоил шестиклассник Витебской гимназии № 4 ради достижения своей мечты - создать пластилиновый мультфильм. Главное, не сомневается юный мультипликатор, хорошо продумать сценарий и только после работать над образами героев. К занимательному процессу, кстати, подключилась вся семья. Сестра Карина, например, отвечает за декорации.

После конкурса Никита пробовал рисовать мультфильмы. Но вылепливать героев получается лучше. Творческие проекты активно поддерживают и в гимназии.

Впереди еще одна премьера. Создавать новый мультфильм помогает одноклассник и лучший друг Матвей. Начинающие мультипликаторы вместе разработали идею. Остановиться решили на экологической теме. В основе мультфильма - истории из реальной жизни.

Войдет ли новый пластилиновый ролик в топ лучших, школьники не знают. Они уверены, главное, чтобы тема бережного отношения к природе затронула сердца обычных людей. Это и будет самым главным лайком для юных мультипликаторов.