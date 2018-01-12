Главная>>Краіна>>Обладателем специальной премии Президента стал коллектив АТН за документальный цикл "Дело жизни"
Краіна
RSS
Обладателем специальной премии Президента стал коллектив АТН за документальный цикл "Дело жизни"
Скачать Поделиться

13 Января 2018 15:12

Обладателем специальной премии Президента стал коллектив АТН за документальный цикл "Дело жизни"

Благодарность за творчество и благородные дела. На этой неделе отмечены заслуги людей, чья работа пропитана идеями гуманизма. Это не только представители духовенства, но и врачи, ученые, художники, журналисты. Из рук Главы государства на церемонии во Дворце Республики награды получили лауреаты сразу трех премий. Обладателями специальной премии Президента в области культуры и искусства стали и наш коллеги - авторский коллектив Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании - за документальный цикл "Дело жизни". 

  

Другие новости

"Поцелуй и проезжай" “Пацалуй і праязджай” 13.01.2018 15:28 / Краіна "Поцелуй и проезжай"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =