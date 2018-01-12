Обладателем специальной премии Президента стал коллектив АТН за документальный цикл "Дело жизни"

13 Января 2018 15:12

Благодарность за творчество и благородные дела. На этой неделе отмечены заслуги людей, чья работа пропитана идеями гуманизма. Это не только представители духовенства, но и врачи, ученые, художники, журналисты. Из рук Главы государства на церемонии во Дворце Республики награды получили лауреаты сразу трех премий. Обладателями специальной премии Президента в области культуры и искусства стали и наш коллеги - авторский коллектив Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании - за документальный цикл "Дело жизни".