Краіна
16 Декабря 2017 15:38
Новогодними огнями на неделе зажглись все елки страны
В столице центром праздника по традиции стала Октябрьская площадь.
Самая большая елка страны высотой более 30 метров впервые украшена светодинамическими снежинками и шарами. Они переливаются и днем. Необычные игрушки и гирлянды украшают и остальные 28 новогодних деревьев. Впервые в этом году минчане смогут водить хороводы вокруг елки в столичном парке Уго Чавеса и у станции метро "Партизанская".
На Октябрьской площади, а также у Дворца спорта уже зашумели и "Калядныя кірмашы". Традиционно здесь будет угощать горячими драниками и блинами.
Создает новогоднее настроение и праздничная иллюминация. Гирлянды вдоль улиц и проспектов, светящиеся 3D-шары и скульптуры сделают вечернюю прогулку по Минску по-настоящему яркой.
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