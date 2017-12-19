Новогодними огнями на неделе зажглись все елки страны

16 Декабря 2017 15:38

В столице центром праздника по традиции стала Октябрьская площадь.

Самая большая елка страны высотой более 30 метров впервые украшена светодинамическими снежинками и шарами. Они переливаются и днем. Необычные игрушки и гирлянды украшают и остальные 28 новогодних деревьев. Впервые в этом году минчане смогут водить хороводы вокруг елки в столичном парке Уго Чавеса и у станции метро "Партизанская".

На Октябрьской площади, а также у Дворца спорта уже зашумели и "Калядныя кірмашы". Традиционно здесь будет угощать горячими драниками и блинами.

Создает новогоднее настроение и праздничная иллюминация. Гирлянды вдоль улиц и проспектов, светящиеся 3D-шары и скульптуры сделают вечернюю прогулку по Минску по-настоящему яркой.