Главная>>Краіна>>Новогодними огнями на неделе зажглись все елки страны
Краіна
RSS
Новогодними огнями на неделе зажглись все елки страны
Скачать Поделиться

16 Декабря 2017 15:38

Новогодними огнями на неделе зажглись все елки страны

В столице центром праздника по традиции стала Октябрьская площадь.

Самая большая елка страны высотой более 30 метров впервые украшена светодинамическими снежинками и шарами. Они переливаются и днем. Необычные игрушки и гирлянды украшают и остальные 28 новогодних деревьев. Впервые в этом году минчане смогут водить хороводы вокруг елки в столичном парке Уго Чавеса и у станции метро "Партизанская".

На Октябрьской площади, а также у Дворца спорта уже зашумели и "Калядныя кірмашы". Традиционно здесь будет угощать горячими драниками и блинами.

Создает новогоднее настроение и праздничная иллюминация. Гирлянды вдоль улиц и проспектов, светящиеся 3D-шары и скульптуры сделают вечернюю прогулку по Минску по-настоящему яркой.

  

Другие новости

Музыка надежды - в Гомеле Музыка надзеі - у Гомелі 09.12.2017 15:33 / Краіна Музыка надежды - в Гомеле
Сладкий бум к Новому году Салодкі бум к Новаму году 09.12.2017 15:27 / Краіна Сладкий бум к Новому году

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =