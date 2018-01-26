На рынке труда столицы растет спрос на рабочие специальности

27 Января 2018 15:22

Это строители, автомеханики, кондитеры, парикмахеры. Именно у них более шансов найти место с высокой оплатой на предприятиях. Предложение формируют профессионально-технические лицеи и колледжи. Как стать мастером на все руки с ноля или изменить специальность на более перспективную за короткий срок? Алексей Кондратенко изучил особенности ремесла печников.

Кирпич за кирпичиком - из обычных стройматериалов получается красивая, а главное практичная вещь.

Чтобы овладеть печным ремеслом, на самой печи не доведется сидеть 30 и 3 года. Правда, в этой профессии понадобится и физическая сила, пусть и не такая, как у героя былин Ильи Муромца.

Минский государственный профессиональный лицей № 5 транспортного строительства - единственное место в столице, где готовят печников. Интенсивные курсы для тех, кто решил освоить новые горизонты. Теория и практика - это занятия каждый день в течение двух месяцев.

Все слушатели курсов - мужчины, возраст в основном за 40 и 50. По первой профессии - военный, машинист метро и даже ученый. Михаил Баранов (в прошлом индивидуальный предприниматель, а сейчас пенсионер) уверен: печи - дело интересное и прибыльное. Кстати, за один заказ можно заработать 2 тысячи рублей и больше.

Сегодня печники со всей Беларуси стремятся объединиться в общую гильдию. Мастера встречаются и обсуждают планы со своими коллегами из России. Делятся опытом и новыми разработками.

Один из трендов оформления интерьеров - сложные многофункциональные печи.

То, что в Беларуси востребовано профессионально-техническое образование, говорит и такой факт. Специалистов готовят под конкретные предприятия, которые готовы предложить высокую зарплату и жилье.

Сегодня многие профи готовятся к белорусскому чемпионату по профессиональному мастерству. World Skills соберет лучших молодых специалистов в столице в мае. Среди 40 компетенций - даже такие, как "Визуальный мерчендайзинг" и "Агрономия".