Малая родина. Дараганы

Вояж в свои родные места становится популярным среди белорусов из разных стран мира. И неслучайно. 2018-й проходит под знаком Года малой родины. Насладиться природой, где когда-то вырос, встретиться с односельчанами, напиться воды из источника… Ощущения, которые ничем не заменишь. Потому и стремятся наши соотечественники посетить деревеньки и городки, где когда-то выросли. Андрей Ястребов - о новом белорусском тренде.

Андрей Дараган живет в Швеции, однако не забывает про свою родную деревню. Это на средства его прадеда Осипа Дарагана в конце 19-го столетия построили железнодорожную ветку Осиповичи - Старые Дороги со станцией Дараганово. Которую и назвали в честь него. Андрей Дараган здесь частый гость.

Конечно, ни один визит на малую родину не обходится без подарков. Таким образом, районный и школьный музеи пополнили сотни экспонатов из частных коллекций Дараганов. Собралось на пять залов.

А еще фотоснимки, мебель. Также украшение музея - родовое дерево Дараганов - будто исторический экскурс в прошлое этого городка.

Экскурсии по святым местам - всегда обязательная часть визитов на малую родину. В этом году в дар местному приходу Лана и Андрей Дараганы передали именные медальоны, которые принадлежали их родным. И древние иконы, которые долгое время хранились в семье. Теперь они возвратились на родину.

Представители древнего рода Дараганов сегодня живут по всему миру - не только в Швеции, но и в США, Франции, России. И желают побывать на своей малой родине. Где всегда рады гостям.

Конечно, желающих посетить свои родные места среди наших соотечественников значительно больше. И безвизовый порядок въезда на 5 суток в Беларусь - тому помощь. По информации погранкомитета, таким образом нашу страну уже посетили свыше 128 тысяч человек. Уверен - это только начало.