Главная>>Краіна>>Исторический музей Беларуси приглашает в мир "Краковских рождественских батлеек"
Краіна
RSS
Исторический музей Беларуси приглашает в мир "Краковских рождественских батлеек"
Скачать Поделиться

16 Декабря 2017 15:45

Исторический музей Беларуси приглашает в мир "Краковских рождественских батлеек"

Национальный исторический музей Беларуси приглашает в мир "Краковских рождественских батлеек". Уникальная праздничная выставка - из фондов Краковского исторического музея. Экспонаты получали самые высокие оценки и награды и демонстрируют не только сцены Божьего Рождества, но и архитектурную ссылку на отличительные черты польского Кракова.

Своеобразие краковских батлеек - сцены с историческими персонажами. А некоторые батлейки - это сложные механизмы, умеют исполнять популярные мелодии и колядки.

  

Другие новости

Музыка надежды - в Гомеле Музыка надзеі - у Гомелі 09.12.2017 15:33 / Краіна Музыка надежды - в Гомеле
Сладкий бум к Новому году Салодкі бум к Новаму году 09.12.2017 15:27 / Краіна Сладкий бум к Новому году

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =