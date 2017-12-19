16 Декабря 2017 15:45

Национальный исторический музей Беларуси приглашает в мир "Краковских рождественских батлеек". Уникальная праздничная выставка - из фондов Краковского исторического музея. Экспонаты получали самые высокие оценки и награды и демонстрируют не только сцены Божьего Рождества, но и архитектурную ссылку на отличительные черты польского Кракова.

Своеобразие краковских батлеек - сцены с историческими персонажами. А некоторые батлейки - это сложные механизмы, умеют исполнять популярные мелодии и колядки.