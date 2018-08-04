Икра улитки теперь со знаком "Сделано в Беларуси"

Фермеры из Кореличского района первыми в стране освоили производство эксклюзивного деликатеса. В хозяйстве уже пять лет занимаются выращиванием моллюсков, которые пользуются спросом даже в Западной Европе. Следующим этапом сельского бизнес-проекта стало производство улиточной икры. Сегодня же получена первая экспериментальная партия лакомства для гурманов. О перспективах уникального для республики производства репортаж Юрия Корнеловича.

Семейная пара Владимир и Виктория Рабковы считают себя настоящими фермерами. Правда, выращивают не традиционных бычков или овец. Однако их питомцы также с рогами. На нескольких сотках в специальных вольерах живут обычные белорусские улитки. Переехав четыре года назад из Украины в Кореличский район, хозяева приобрели сельский дом. И, согласно семейной легенде, улитка, которую заметили на заборе, подсказала бизнес-идею. Отличный экспортный потенциал, а такие моллюски пользуются повышенным спросом в странах Европы, вынудили фермеров заняться даже селекционной работой. В этом году на плантации появились улитки больших размеров.

На ферме Рабковых выращивается почти три тонны улиток. Внимания к себе маленькие питомцы требуют колоссального. Питание исключительно сбалансированное. Обязательно зеленая трава и комбикорм, а еще горох, кукуруза, ячмень, минеральные вещества.

Выращивать улитку - хлопотное дело. В вольерах должна поддерживаться постоянная влага. Если идет дождь, проблем нет. Однако в засушливый день поливать ферму необходимо каждые полчаса.

В этом году хозяева решили освоить новый вид продукции. Планируют поставлять на рынок не только улиток, но и их икру, первую партию которой получили буквально на днях. Один моллюск дает примерно 3-4 грамма деликатеса, однако бизнес-проект, уверяют фермеры, быстро окупится. Стоимость таких белых икринок в несколько раз превышает цену традиционной лососевой икры.

Рабковы икру улитки получили первыми в стране. А поэтому спрос на нее ожидают большой. Сейчас местным гурманам, чтобы попробовать достаточно популярный на западе деликатес, не обязательно ехать во Францию. Тут же на ферме хозяйка проводит эксперименты и со вкусом своего продукта. Признается: окончательная цель - чтобы потребители кореличскую икру могли узнать даже по внешнему виду.

Несмотря на то, что кореличские фермеры - пионеры в производстве икры улитки в Беларуси, планы у них большие. Уже есть заказы из столичных ресторанов, рассматриваются варианты выхода на зарубежные рынки.

Улиточная ферма Владимира и Виктории - первый такой частный проект в Беларуси. И семейная пара планирует расширять свои стада моллюсков. Недалеко приобрели гектар земли, чтобы построить склады и новые плантации.