Дайджест новостей Брестского региона

3 Февраля 2018 15:21

Брестская область начала второй этап строительства социального жилья при поддержке китайских инвестиций. Диагностика пациентов на компьютерном томографе в областной больнице стала более качественной. А у сотрудников Пинской электросети теперь есть вездеходная машина, которой не страшны ни болота, ни сугробы снега. Подробности в нашем дайджесте событий из Брестского региона.

Рассказывает Виктория Потоня.

Брест

В Брестской области в этом году планируют построить 628 тысяч квадратных метров жилья. Это больше, чем в прошлом году. При этом вдвое будет увеличено количество квартир для многодетных семей. Строительство социального жилья ведется в том числе и благодаря китайским инвестициям. Так, в 2018 году по проекту технико-экономической помощи Китая многоэтажки появятся в Барановичах, Пинске и Жабинке. Квартиры получат 184 семьи. Площадки для строительства определены. Сдать дома должны в июле.

Новые возможности в диагностике получили и пациенты Брестской областной больницы. Здесь обновили кабинет компьютерной томографии и установили современный томограф. Одно из главных преимуществ аппарата - высокая скорость реконструкции, до 50 изображений в секунду, что позволяет проводить диагностику на детальном уровне. На томографе новой модели можно обследовать пациентов любого веса, а рентген-нагрузка минимальная.

Пинский район

Пройдет по любому бездорожью! Пинские энергетики получили машину, которая может проехать по болоту, пескам, сквозь кустарники. Снегоболотоход рассчитан на ликвидацию неполадок на линиях электропередачи, которые размещаются в труднопроходимой местности. Мороз и сугробы снега зимой также не преграда. Благодаря агрегату поиски и ликвидация неполадок сокращается в несколько раз.

Брестский район

Проблему воспитания трудных подростков в деревне Клейники Брестского района решают не совсем стандартным способом. Дети бесплатно приезжают в конюшню для занятий. Здесь у них есть хорошая возможность подружиться с животными, пройти курс иппотерапии. Инновационный проект реализуют вместе спортсмены и чиновники администрации Ленинского района Бреста. Желающих попасть на такие экскурсии немало. А специалисты отмечают: встречи с животными положительно влияют на настроение детей.