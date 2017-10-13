Брестскому областному родильному дому 70 лет

14 Октября 2017 15:19

В старейшем медучреждении города в последнее время настоящий бэби-бум. Ежегодно на свет появляются около 6 тысяч новорожденных. 18 отделений оснащены всем необходимым для обследования будущих родителей, выявления патологий, лечения и ухода за "сложными" новорожденными. Все чаще в родильном доме практикуют и партнерские роды.

В Брестском роддоме в этом году появился и штатный психотерапевт. Здесь медики одними из первых в стране внедрили эндоскопические методы проведения операций, это позволяет оказывать помощь большему количеству женщин и является шагом к эстетической хирургии.