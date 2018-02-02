3 Февраля 2018 15:25

Лед тронулся - переменчивая погода сделала водохранилища Беларуси зоной повышенной опасности. Дожди вперемешку с морозом создали на озерах двойной слой льда - а это только иллюзия прочной замерзшей поверхности. Таким образом, любая подледная рыбалка может закончиться полным провалом - имеется ввиду не отсутствие клева - недавно двое рыбаков оказались подо льдом Смолевичского озера. Спасти из ледяной воды всех не удалось. Как помочь тому, кто тонет зимой? Экспериментальную спасательную операцию провел Ян Пашкевич.

Экспресс-закалка ледяной ванной вряд ли добавит здоровья этому лыжнику. Хотя сухим он выйти из воды не сумел, но выбраться из ледовой пробоины удалось - лыжную палку подал такой же зимний гонщик. В этом же случае пыл снежного рейсера также пришлось охладить.

Полным провалом может закончиться и путешествие по такому толстому морозному панцирю - едва слышимый треск сразу выдает двойной лед. Накануне прошли дожди, а ночные морозы на скорую руку заморозили воду - между ледовыми пластинами осталась жидкая начинка, вроде слоеного пирога.

Проводить краш-тесты ледового покрытия на Минском водохранилище необходимо ежедневно. Спасатели станции "Криница" проверяют прочность льда в разных местах. Но даже в морозы подледные течения расставляют для рыбаков невидимые ловушки.

Для большинства рыбаков толщина льда - единственный показатель качества. Таким образом, двойное дно под ногами увидели не все.

Два недели назад льдины неожиданно разошлись под ногами рыбаков на Смолевичском озере. Одного из них так и не смогли спасти. Сейчас дресс-код спасателей ОСВОДа - исключительно гидрокостюмы. Прийти на помощь по тонкому льду не просто, поэтому действовать надо экстремально быстро.

Но спасательная операция на берегу не заканчивается - человека нужно избавить от мокрой одежды и согреть.

Одно из опасных мест на Минском море около моста - здесь из-за течения вода почти не замерзает, а большое количество уток и лебедей привлекает любителей покормить птиц. В качестве эксперимента мы попытались пройтись по краю.

Но все же в такой зоне повышенного экстрима, как плавающий лед, первым на помощь должны приходить не спасатели или очевидцы, а собственная ответственность за себя и своих близких.

В ближайшее время погода значительно не изменится - оттепель будет сменяться очередным ледовым периодом. Таким образом подледная рыбалка продолжит возглавлять топ самых экстремальных хобби белорусов.