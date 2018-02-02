Арт-прогулка по Витебску

3 Февраля 2018 15:37

Настоящие арт-объекты вместо уличных фонарей. В Витебске стартовал креативный проект. Площадкой для творческого эксперимента стала улица в центре города - любимое место туристов. По замыслу, в фонарях поселился гид, который приглашает на прогулку по Витебску и увидеть областной центр с необычных ракурсов. Моя коллега Марина Романовская знает, в чем особенность проекта.

Действительно, прогулку я уже успела совершить. И думаю, что проект заинтересует не только туристов, но и жителей областного центра. Мне, например, очень понравилось то, что арт-прогулка развивает фантазию и концентрирует внимание. Подробнее расскажу в сюжете.

Автор креативного проекта Евгений Половинский демонстрирует эскизы. Их несколько десятков. Главный персонаж - гид. По замыслу, это сборный образ жителя областного центра. Он хорошо знает историю родного города и хочет заинтересовать других. Обязательное условие такого арт-приключения - внимательность. Смысл раскрывается в декорациях. А это вся улица.

50 фонарей объединяет одна история. И чтобы понять ее полностью, автор проекта советует внимательно приглядываться к каждому арт-объекту. Интересно, что витебский гид хорошо виден в любое время. Но особенно запоминается вечерняя прогулка, когда фонари освещают всю улицу.

Этот арт-объект также успели оценить туристы. Но пока "сидейка" - так называют креативную скамейку - зимует в помещении. С наступлением весны, не сомневается автор проекта, скамейка-калейдоскоп и креативные фонари отлично дополнят друг друга.

Знакомство с витебским гидом только начинается. Евгений Половинский надеется, что в скором времени креативную прогулку можно будет осуществить и по другим улицам областного центра. А какие декорации выбрать - подскажет сам город художников.