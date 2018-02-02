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3 Февраля 2018 15:35

Арт-проект "Стол" представил Беларусь на международной выставке в Венеции

Собрать вместе и объединить людей может обычный стол. Или необычный, как, например, у Романа Заслонова. Арт-проект "Стол" белорусского художника представил нашу страну на международной выставке современного искусства в Венеции. Фильм собрал самые лучшие отзывы мировых экспертов. Затем месяц демонстрировался в Париже и только теперь вернулся на родину - в Минск. Проект доработали - кроме основного видео, добавили перформанс и историю создания.

В арт-проекте "Стол", кроме Романа Заслонова, участвовали еще два автора, а также белорусские артисты.

  

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