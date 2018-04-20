22 Апреля 2018 21:27

К экономике зеленой. Экологически чистое производство, сохранение природных ресурсов — все это, конечно, хорошо, но необходимо адаптировать к этому и людей, чтобы сохранить рабочие места.

Решение непростой задачи искали 150 экспертов из четырех десятков стран на масштабном форуме профсоюзов в Минске. Беларусь принимала такую делегацию неслучайно: зеленые технологии - часть национальной стратегии развития до 2030 года. Кстати, это программа во многом схожа с проектом ООН.

Однако если зал заседаний - это теория, то визит гостей из Венгрии, Сенегала, Австрии и Великобритании на БелАЭС - практическое занятие. Станция - будущий флагман зеленой экономики не только Беларуси, но и региона в целом.

Доступная электроэнергия побережет кошельки белорусов. Вдобавок на 10 миллионов тонн в год сократится выброс углекислого газа в атмосферу - несомненный плюс в сохранении климата.