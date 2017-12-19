Президент: Остановить утечку мозгов и создать среду для творчества

17 Декабря 2017 21:14

Государственные деньги на научную сферу идут, но всегда хочется больше. Ассигнования будут расти. Приоритет, например, лазерным, "облачным", биотехнологиям, созданию новых материалов. Однако есть вопросы к тому, насколько эффективно используются средства.

Звучал и месседж о том, что наука должна зарабатывать. Активнее использовать собственные финансы, привлекать инвесторов, венчурные фонды. Что еще дороже - человеческий капитал. Есть серьезные нарекания в отношении подготовки научных кадров. Таланты нужно поддерживать от школы до Академии наук. Мотивации молодым ученым сегодня не хватает!

В этой связи нужна комплексная программа стимулов - такую по поручению Александра Лукашенко разработают в экономическом университете. Но уже до конца года ученые почувствуют поддержку и по зарплате, и по жилищным вопросам. Остановить утечку мозгов и создать среду для творчества не просит, а требует Президент от управленцев в научной сфере.