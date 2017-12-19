Главная>>Главный эфир>>Президент: Остановить утечку мозгов и создать среду для творчества
Главный эфир
RSS
Президент: Остановить утечку мозгов и создать среду для творчества
Скачать Поделиться

17 Декабря 2017 21:14

Президент: Остановить утечку мозгов и создать среду для творчества

Государственные деньги на научную сферу идут, но всегда хочется больше. Ассигнования будут расти. Приоритет, например, лазерным, "облачным", биотехнологиям, созданию новых материалов. Однако есть вопросы к тому, насколько эффективно используются средства.

Звучал и месседж о том, что наука должна зарабатывать. Активнее использовать собственные финансы, привлекать инвесторов, венчурные фонды. Что еще дороже - человеческий капитал. Есть серьезные нарекания в отношении подготовки научных кадров. Таланты нужно поддерживать от школы до Академии наук. Мотивации молодым ученым сегодня не хватает!

В этой связи нужна комплексная программа стимулов - такую по поручению Александра Лукашенко разработают в экономическом университете. Но уже до конца года ученые почувствуют поддержку и по зарплате, и по жилищным вопросам. Остановить утечку мозгов и создать среду для творчества не просит, а требует Президент от управленцев в научной сфере.  

  

Другие новости

Почему пустеет музей в Лошице? Чаму пусцее музей у Лошыцы? Chairman of Board of OAO Belarusbank Viktor Ananich gives interview 17.12.2017 21:29 / Главный эфир Почему пустеет музей в Лошице?
Беларусь снова на пьедестале Беларусь зноў на п'едэстале Irina Krivko claims silver in Annecy, France 17.12.2017 21:01 / Главный эфир Беларусь снова на пьедестале

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =