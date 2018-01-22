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НАТО продолжает усиливать свой восточный фланг
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21 Января 2018 21:33

НАТО продолжает усиливать свой восточный фланг

В связи с этим Польша рассчитывает на расширение присутствия солдат Соединенных Штатов в стране. С соответствующим заявлением выступил новый польский министр обороны Мариуш Блащак по итогам встречи в Вашингтоне с помощником американского президента по нацбезопасности генерал-лейтенантом Гербертом Макмастером.

Мариуш Блащак, министр обороны Польши: "Я сделал заявление, соответствующее решению нашего правительства, о том, что мы ожидаем более широкого присутствия американских войск в Польше. Мы гарантируем, что это присутствие положительно отразится на безопасности не только Польши, но и большой части Центральной и Восточной Европы".

Ранее представители НАТО анонсировали проведение на территории Европы масштабных учений под названием "Анаконда". Маневры пройдут летом. В них примут участие более ста тысяч военных, 5 тысяч единиц наземной техники, 150 самолетов и 45 военных кораблей. Варшава и Вашингтон несколько месяцев ведут переговоры о поставках в Польшу системы противовоздушной и противоракетной обороны "Пэтриот". 

  

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