На неделе во Дворце Независимости вручили госнаграды

Главные творцы экономики страны - это обычные люди, которых в отличие от чиновников высокого уровня так редко можно увидеть по телевизору.

На неделе во Дворце Независимости состоялась одна из самых красивых и эмоциональных церемоний. В преддверии главного государственного праздника - Дня Независимости Александр Лукашенко вручил госнаграды. В почетном списке 45 представителей разных профессий. Их победы - личные достижения на производстве, спортивном олимпе или в операционных.

Среди награжденных были и те, кто рисковал жизнью ради других. В зале госнаград было немало людей в погонах. Они приумножают славу прошлых поколений, демонстрируя образцовое исполнение долга и личное мужество. Александр Лукашенко поздравил всех с предстоящим праздником - Днем Независимости и вручением высоких наград.