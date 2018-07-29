Красной нитью через все дела и решения проходит идея строительства государства для народа. Об этом Президент напомнил весной в Послании к народу и парламенту. На достижение этой цели направлены все решения и действия власти.

Куда проще и эффективнее это делать, заручившись поддержкой стратегических партнеров. Таких мировых тяжеловесов, как, например, Россия и Китай. В одной только компании CITIC GROUP (о ней мы говорили чуть раньше) трудится столько людей, сколько живет у нас, например, в Пинске или Борисове. Из года в год приток китайских вложений в Беларусь только увеличивается, причем что важно - растут и прямые инвестиции.

Вообще, китайский бизнес рассматривает Беларусь как самую удобную площадку для продвижения своей деятельности в Европе. Как тут не вспомнить о базе отношений - близкой дружбе между лидерами государств. Это, пожалуй, самая убедительная гарантия для бизнесменов из Поднебесной.