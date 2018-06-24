Холдинг "Купаловское" станет моделью АПК-производства ХХІ века

Сразу три года пройдут в нашей стране под знаком малой родины. Это словосочетание практически для всех белорусов - сильный эмоциональный мотиватор. Даже коренные горожане, которые в начале года иногда с долей скепсиса смотрели на эту общенародную кампанию, уже нашли для себя ответ, что есть малая родина.

Для тех, кому не привыкать жить и работать на своей земле, кто знает и помнит свои корни, ничего объяснять уже не надо. Да и какой личный пример перед глазами! Каждый год и не один раз мы видим как Президент, может, чуть больше внимания уделяет своему родному Шкловскому району. Очередная такая рабочая поездка в Могилевскую область состоялась на неделе.

Малые Славени - один из самых крупных агрогородков региона. А еще центр большого эксперимента. Сразу три хозяйства год назад здесь объединили в один холдинг "Купаловское". Казалось бы, к чему такие поиски и новые формы? Ведь на белорусский агросектор и так грех жаловаться: даже многие соседи смотрят, как работает наше сельское хозяйство с долей белой зависти.

Мы помним, сколько черновой работы и каких многомиллиардных вложений стоил этот рывок отрасли. И теперь, если оставить все как есть, конечно, без еды не останемся (с продовольственной безопасностью порядок полный), но вот на сложных мировых рынках придется глотать пыль за конкурентами. Сейчас нашу молочку вносят в райдер футбольные топ-гости континента и хотят видеть даже на другом конце Евразии, в Китае. Это сигнал: чтобы держать позиции - надо развиваться.

"В сельском хозяйстве мы уперлись в некую неопределенность, стоит вопрос - как жить дальше", - эти слова Президент произнес в начале поездки. Ответ - в укрупнении хозяйств и оценке работы первых холдингов - ведь есть еще и Александрийский проект. Свое мнение на большом совещании высказал каждый, от руководителя организации до министра.

Еще вариант - постепенно, но на железных условиях допустить к работе в отрасли частный капитал. Приватизации в хорошем смысле слова - все-таки быть. А то самое железное условие очень простое: обеспечить достойный труд работников села. Речь, конечно, и о финансовом интересе. И здесь ориентир от Главы государства: за два года довести среднюю зарплату в агросекторе до тысячи рублей.

По итогам большого и открытого разговора с аграриями Президент предложил создать комплексную структуру. С полным циклом производства, переработки и реализации продукции. Словом, на примере показать, каким должно быть АПК-производства ХХІ века.



