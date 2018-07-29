30-дневный безвиз - насколько это выгодно для экономики страны?

Как безвиз расширит белорусское туристическое портфолио? В цифрах и фактах разбирались наши корреспонденты.

Рассказывает Ольга Анищенко.

Как театр начинается с вешалки, так белорусский безвиз берет начало здесь, под Минском, где приземляются туристы со всех континентов. Кстати, одно из условий для въезда - помимо паспорта и страховки - конечно, деньги! Как минимум две базовые или 25 долларов в сутки. Но мы ведь тоже туристы и точно знаем, что в путешествиях готовы тратить больше! Кто и как сможет заработать на безвизе? Вместе подсчитаем экономические бонусы важного решения.

Итак, отсчет пошел! Безвиз заработал в пятницу, 27 июля. Те, кто в эти дни уже прилетел в страну, рассчитывая на 5-дневный лимит, могут смело остаться подольше.

Одними из первых о желании учесть новые правила, заявляют турфирмы. Ведь теперь, имея в запасе целый месяц, отправить гостя можно куда угодно. Экскурсии и познавательные туры разбавят оздоровительным и этническим отдыхом. Агроусадьбы иностранцам будут рады! Теперь главное - оформить новые программы как можно быстрее.

5-дневный безвиз объективно оставлял иностранцев в Минске. Времени отправиться в глубинку попросту не было.

Но и теперь лидерство столица не утратит, уверены в турфирмах. Экскурсия по Минску компактна и бюджетна: спрос будет всегда. Брестский регион (с его военной историей и Беловежской пущей) уступает, но и выходит дороже. Ведь чтобы путешествовать комфортно, придется провести в дороге два дня. Замыкают тройку предпочтений тайны замков Радзивиллов: история легендарна, а цена вполне лояльна.

Трехдневные, а тем более недельные туры "ол инклюзив" - и размах уже другой. Но в турфирмах обещают: планку в 500 долларов для любой программы не превысят. Иностранцы ведь тоже считают деньги.

Сколько туризм сможет заработать? Даже если лишь каждый второй гость отправится узнавать Беларусь, выбирая недорогой вариант программы, страна получит 4 миллиона долларов. По скромным подсчетам.

Долгосрочное пребывание туристов - испытание для гостиниц! Столица, конечно, справится. Спрос на номерной фонд растет. В Минске стабильно занят почти каждый второй отельный номер. В регионах и рады бы расселить гостей, но надо признать, что даже областные центры к массовому вниманию иностранцев пока не готовы.

А между тем, эта статья доходов впечатляет. Только минские отели могут дать фору любой другой сфере услуг. Притом, что цены в столице за последние годы упали почти на треть: конкуренция! Итак, считаем. Минск - это в среднем 6 тысяч номеров достойного уровня. С учетом того, что 60% иностранцев выбирает гостиницы-"четверки", а отели заполнены в среднем почти наполовину, суточный доход Минска - 160 тысяч долларов. Или 60 миллионов в год!

Отличное равнение и потенциал для регионов, чей бизнес тоже может зарабатывать на истории.





С безвиза готовы снимать "сливки" и санатории. Ведь согласно стандартам (их недавно утвердил Минздрав), медицинская эффективность лечения - это минимум 18 дней.

В среднем цена номера в сутки - 51 рубль. Или 25 долларов для иностранца. Кстати, политика санаториев такова, что для европейцев будет дороже, но не более чем на 10%. 18 дней - это уже 450 долларов. А если учесть, что санаторный продукт Беларуси потребляет 200 тысяч иностранцев в течение года, чистый доход - это как минимум 90 миллионов ежегодно. Такая арифметика!

Но приглашение иностранцев на санаторные базы в нашу страну не означает привилегий зарубежным гостям, заверяют нас в профильном республиканском центре.

Обещают: никаких квот для иностранцев в сезон не будет. Все - в порядке общей очереди. Раннее бронирование дешевле - сбросят процентов 20. Не обидят и тех, кто далек от планирования. Говорят, места есть всегда. Другое дело, что вакантными остаются те, что подороже.

На что еще "клюнут" туристы? Белорусский санаторий - это не менее 8 лечебных процедур. В Прибалтике, к примеру, в стоимости путевки их только 4. При этом цена в среднем вдвое выше белорусской. Такая же ценовая политика и в российских здравницах. И лишь украинский санаторий сегодня сравнялся в ценнике с белорусским.

Так что, иностранец за лечением поедет, верят чиновники. Теперь главное - найти с желанным гостем общий язык.

Впрочем, языковую задачу здравницам уже поставили - сотрудников массово направят на курсы. Подтянуть английский.

В подсчетах не стоит забывать и про медицинские услуги. От 5 до 7 тысяч иностранцев - таков в среднем интерес к белорусской медицине. И годовая выручка в 37 миллионов долларов. Это 2017-й. Явно стартовая площадка. Ведь безвиз откроет возможность для более длительных операций и реабилитации.

Еще один сегмент рынка, который выиграет от безвиза, - бесспорно, общепит. Желающих готовить на отдыхе мало. А вот желание отведать национальную кухню велико. Еще одна задачка для рестораторов. Турфирмы заверяют: сегодня совсем не каждое даже уважаемое заведение может накормить туриста белорусской кухней. Но средний чек вырастет: а куда деваться?

И наконец, торговля. Куда ж туристу без сувениров? Белорусским брендам - карты в руки. Поддержать иностранный шопинг еще несколько лет назад решили услугой возврата НДС - "такс фри". Если сумма покупки превысит 80 белорусских рублей - иностранцу вернут почти 15%.

Накануне мы отправились в крупный столичный торговый центр, чтобы найти тех, кто подключился к системе. Белорусских брендов много - текстиль, трикотаж, белье, сумки, обувь. И лишь один магазин с заветной символикой услуги. Но как оформить документы? Даже здесь развели руками…

Конечно, можно спорить: будет спрос - магазины услугу предложат. Но уже сегодня, к примеру, китайского туриста возят на шопинг в торговлю. А по всей стране лишь четыре сотни объектов в системе.

Чтобы рассказать о "такс фри" больше, в национальном аэропорту в зоне вылета буквально месяц назад открывают стационарный пункт возврата НДС. Единственное место в стране, где вернут даже наличку. Но деньги - не главное. Здесь уверяют: пусть иностранцы знают, у нас, как и везде в Европе, турист может рассчитывать на небольшой, но приятный денежный бонус.

Между тем, "такс фри" красноречиво расскажет, сколько турист покупает. Средний чек - это 200-300 рублей. 80 тысяч туристов за прошлый год - и более 12 миллионов долларов в доход торговли!

Все ли подсчитали? Конечно, нет. Это как в случае с российским мундиалем, когда по завершении чиновники сказали, что у России теперь другая репутация. И это важнее, чем даже рост экономики. Так и с безвизом. Это сигнал - страна открыта. Новый имидж, иное представление о Беларуси в мире. И это не измерить никакими деньгами.