"Главный эфир" ставит новые ориентиры и поздравляет лучших

14 Января 2018 21:03

Лыжи во всех ипостасях - наш самый медалеемкий зимний вид спорта на международных первенствах и Олимпиадах. Будь то биатлон и трехкратное золото Героя Беларуси Дарьи Домрачевой на Олимпиаде в Сочи. Или недавние медали Даши, Нади Скардино и Ирины Кривко на этапе Кубка мира. Будь то лыжи наших фристайлистов: на прошлой Олимпиаде мы вообще забрали все золото мира в лыжной акробатике! Или вот еще уникальный факт. До Олимпиады в Южной Корее месяц, а медаль уже есть! Нашему лыжнику Сергею Далидовичу возвращают долги за Сочи. А ведь он уже прокладывал свою лыжню, когда только белорусский суверенный спорт еще только начинался. Готовимся болеть за наших и в Пхенчхане!

Все-таки спорт - это нечто большее, чем победы, медали и пьедестал. Это еще и поступки. Например, наша легкоатлетка Виолетта Скворцова выиграла юниорский чемпионат Европы в тройном прыжке. Но сошла с пьедестала, когда услышала чужой гимн! Этой гражданской позиции Виолетты аплодировала вся Беларусь, а на этой неделе его отметили на высоком государственном уровне. Традиционно в эти дни января вручают премии за духовное возрождение, спецпремии и благодарности Президента за талант, труд и добрые дела. Спортсмены, врачи, ученые, художники, духовенство. Среди лауреатов и наши коллеги по Агентству теленовостей за масштабный телепроект "Дело жизни".

А это еще одна традиция: старый Новый год и прием от имени Президента, где не только чествуют отличившихся, но и ставят новые цели, выполнимые и реальные, которыми вновь будем гордиться мы - белорусы! "Главный эфир" тоже здесь, чтобы услышать ориентиры и, конечно, поздравить лучших!