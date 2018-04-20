"Главный эфир" начинает программу у 60-тонного символа под названием "Врата памяти"

22 Апреля 2018 21:01

Мы начинаем программу в знаковом месте не только для нашей страны. Можно сказать - для всего цивилизованного мира. Здесь, под Минском, в годы Великой Отечественной войны был расположен четвертый по величине фашистский лагерь смерти. На территории Советского Союза он был самым крупным. Три года назад на этом месте открыли новый полноценный мемориал.

Это история, забыть которую белорусы не имеют права. И смысл, который несет этот 60-тонный символ под названием "Врата памяти", уже никто никогда не изменит. Почему так важно не запятнать чистую память истории - ясно без слов. Может, потому и возведение памятника стало по-настоящему общенародным проектом. Деньги на него перечисляли и обычные люди, и целые рабочие коллективы. А еще были средства, заработанные на Республиканском субботнике несколько лет назад. И вот очередной субботник. И снова - целые коллективы и просто неравнодушные белорусы собрались уже у готового мемориала, чтобы цепочка добрых и бескорыстных дел продолжалась.

"Встал поутру - сразу же приведи в порядок свою планету". Кстати, в этом году, и даже в этом месяце, легендарной фразе Экзюпери исполняется ровно 75 лет. И если Маленький Принц каждый день возвращался домой, то для Беларуси - это настоящий тренд 2018-го. В этом году принято возвращаться, чтобы сделать чище и лучше свою малую родину.

Убирать листья или сажать дерево - не важно. Традиция субботника уже настолько прижилась в генетическом коде людей постсоветского пространства, что теперь сложно представить один весенний день без вот таких нелегких, но на самом деле приятных рабочих процедур.

А вот что за неделю уже выросло на информационном поле страны и за ее границами...