Таможне дают добро на упрощенную электронную очистку грузов, модернизацию, паспортный контроль на транзитных грузовых участках и максимальную публичность в вопросах раскрытия серых санкционных схем. Во вторник Глава государства принял с докладом руководителя Таможенного комитета.

Ключевых вопросов к ведомству у Президента традиционно несколько: как пополняют бюджет, как содействуют транзитному потенциалу страны и готовы ли поддержать на практике репутацию Беларуси как гостеприимной хозяйки больших спортивных форумов. Речь, безусловно, о ІІ Европейских играх.

На все вопросы лидера Юрий Сенько ответил утвердительно, с цифрами и фактами на руках. Так, поступления в бюджет выросли на четверть, уже превысив 2 миллиарда долларов. На треть увеличился транзитный грузопоток через нашу страну - в декабре ждем впечатляющий рекорд - перевалку 60-миллионной тонны через Беларусь. В комитете обещали показать юбилейную тонну журналистам. К Европейским играм таможенники готовы. За плечами и опыт минского хоккейного чемпионата и российского футбольного. Сработали на совесть.

Увы, не так совестливы и честны наши российские коллеги. В прессе союзников - очередная волна упреков в адрес Беларуси в целом и нашей таможни в частности. Мол, пропускаем санкционные товары, зарабатываем на нелегальном трафике польских яблок, голландской молочки и балтийских морепродуктов.

Пресловутыми "белорусскими креветками" нас попрекают третий год. Это уже клише - новостной мем. Причем, абсурдный. Ведь разрешение на переработку морепродуктов, подчеркнем – переработку, и только после этого поставку на российские прилавки было получено еще три года назад с высшего уровня российской же власти.

Ну да бог с ними, с креветками. Куда сложнее белорусской таможне пресекать трафик иных санкционных товаров. Ведь организаторы, заказчики, транзитеры и крышеватели таких схем в абсолютном большинстве граждане России, крупные российские торговые сети, серьезные транспортные компании с Востока и высокие чины и лампасы российского союзника. В ответ на изложенные Юрием Сенько факты Президент поручил жестко разобраться и с санкционными каналами, и с информационными накатами на нашу страну.

Поручение уже принято к исполнению. Отныне самые громкие случаи будут регулярно попадать в новостные ленты, чтобы у наших коллег не было повода пенять на зеркало. Об этом в эксклюзивном комментарии нам рассказал сам глава Таможенного комитета Беларуси (видео).