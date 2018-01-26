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Интервью временно исполняющего должность Генсека совета Межпарламентской ассамблеи Содружества
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28 Января 2018 21:16

Интервью временно исполняющего должность Генсека совета Межпарламентской ассамблеи Содружества

А теперь давайте узнаем, как обстоят дела в более масштабном политическом срезе. И здесь тоже речь о депутатах, которые, кстати, в последнее время часто подвергаются справедливой критике. Какие ориентиры берет парламентское измерение СНГ? На вопросы в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" ответил временно исполняющий должность Генсека совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Сергей Антуфьев (видео). 

  

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