Деревня Мосар - единственная в Беларуси зона трезвости

Единственная в Беларуси зона трезвости. Территориально она охватывает всего один населенный пункт - деревню Мосар в Глубокском районе Витебской области. Появился безалкогольный оазис в 2009 году по инициативе ксендза Юозаса Бульки. Он служил в мосарском костеле. Создал в деревне довольно большой ботанический сад, установил скульптурные копии всемирно известных шедевров. Стал первым в Беларуси католическим священником, получившим премию "За духовное возрождение".

Посмотреть на дело рук его жизни приезжали десятки тысяч людей. Сегодня Мосар стал настоящим туристическим центром. О духовных ценностях и результатах добровольного сухого закона - репортаж Елены Бормотовой.

Один торговый объект на 350 человек. Столько составляет население Мосара - деревни с историей в пять столетий. Известной она стала всего несколько десятилетий назад, когда на службу в Мосар приехал ксендз Юозас Булька - ярый сторонник здорового образа жизни.

Время работы местного сельпо пытались скорректировать чьи-то умелые ручки. Восьмерка ушла в небытие. Вот и создается впечатление о возможности ночного шопинга. Но градус под запретом круглосуточно. Для всех, без исключения. Возрастных ограничений не существует. Паспорт не спасет. На прилавках нет ничего крепче кефира.

На место пенного мосарские мерчендайзеры рядами выставили лимонадно-водный ассортимент. С газами и без.

Мосар - единственная в Беларуси зона трезвости. По инициативе Бульки при поддержке большинства местных жителей, власти официально объявляют Мосар территорией без спиртного.

Было это в 2009 году. С тех пор в Мосаре не осталось ни одной неблагополучной семьи. Было около десяти.

Булька был достаточно мудрым человеком. И если что-то запрещал, предлагал альтернативу. Так, альтернативой запрету винно-водочного отдела в магазине стала живая или живительная вода. Называйте, как хотите. Задумывая расширить границы своего дендропарка, совершенно случайно среди бурьяна, ксендз находит два родника. Не поленился, отвез воду на анализ. Исследования показали, что вода минерализованная.

От каких конкретно болезней спасает живая вода - неизвестно. Но от пьянства точно. Люди здесь все при деле. Физический труд стал главным в поддержании курса трезвости. Но и без крайних мер также не обошлось.

Священник не только ратовал за трезвую жизнь, он еще благоустраивал Мосар. Ведь статус туристического центра Беларуси деревня получила исключительно благодаря Бульке. На его ботанический сад ехали посмотреть даже из-за рубежа.

Перед смертью ксендз Булька передал дендрологический комплекс государству. Сегодня он на балансе Глубокского райисполкома.