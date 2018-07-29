Белорусские спасатели принимают участие в ликвидации лесных пожаров в Латвии

Многоцелевой Ми-8 оборудован специальным водосливным устройством - оно может забирать до 3 тонн воды практически из любого водоема. Еще до вылета спасатели изучили местность, где на ликвидации обширного возгорания работают латвийские коллеги, а также определили фронт работ и места забора воды. У наших спасателей - большой опыт борьбы с природными пожарами. Авиация МЧС помогала справляться с огненной стихией в России, Греции, Турции и Грузии. Что сейчас происходит в Латвии? Последняя информация - у Владимира Королева.

Белорусские спасатели уже несколько дней совместно с экипажами Вооруженных сил Латвии и Литвы участвуют в ликвидации лесных пожаров. Сейчас в регионе сильная жара. Температура воздуха в регионе поднимается до 34 градусов по Цельсию. В воскресенье метеорологи объявили оранжевый уровень опасности.

Каждое утро экипаж вертолета Ми-8 работает в районе бедствия, совершая около двух десятков слива воды на очаги возгорания. Из-за пожаров сразу в нескольких регионах Европы Евросоюз не может выделить дополнительные силы для помощи Риге. Поэтому страна обратилась за помощью к Беларуси. По поручению Главы государства Александра Лукашенко в Латвию и направлена помощь.

Во многих местах продолжают гореть торфяники и лес, а сухая погода и сильный ветер лишь ухудшает положение. Местные жители, которые эвакуировались с пострадавших деревень и поселков, сегодня объединяются в добровольческие отряды и помогают спасателям отвоевывать территорию у огня.

Вертолет Ми-8 оснащен специальным водосливным устройством. За раз он может забирать до трех тонн воды почти из любого водоема. Это не первая миссия белорусских спасателей. Авиация МЧС нашей страны помогала справляться с огненной стихией в России, Греции, Турции. В прошлом году борт белорусского МЧС оказывал помощь по тушению пожаров в Грузии. Из-за большого огня в Боржомском ущелье под угрозой оказались жилые дома, а ситуацию усложнял сильный ветер. Белорусские спасатели осуществили почти полсотни вылетов и сбросили в общей сложности более тысячи тонн воды.

За свою работу 10 спасателей МЧС получили награды из рук первого вице-премьера Грузии Дмитрия Кумсишвили. 9 специалистов награждены "За храбрость". Начальник авиации МЧС Тадеуш Курсевич и министр Владимир Ващенко удостоены медалей "За особые заслуги" второй и первой степеней соответственно.

Уже очевидно, что и следующую неделю белорусские спасатели проведут в небе над лесами Латвии. В понедельник в регионе синоптики обещают дождь, а затем снова жаркую и знойную погоду. Так что, работы в этом регионе еще хватает.