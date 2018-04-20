Беларусь остается в топ-8 лучших женских команд планеты по теннису

22 Апреля 2018 21:38

А как сегодня нас порадовали белорусские теннисистки! Женская сборная остается в мировой элите этого вида спорта и на следующий год!

Наши девушки - Александра Саснович, Арина Соболенко, Вера Лапко, Лидия Морозова и капитан Татьяна Пучек в непростом матчевом противостоянии плей-офф мировой группы Кубка Федерации на "Чижовка-Арене" все же справились с командой Словакии. Это значит, что Беларусь остается в топ-8 лучших женских команд планеты, и уже в феврале будущего года начнет свой новый поход за триумфом в Федкапе-2019.

А учитывая то, как с каждым турниром прибавляет Виктория Азаренко на международной арене, надеемся, что экс-первая ракетка мира вернется в сборную и поможет одержать Беларуси столь желаемую победу в неофициальном чемпионате мира среди женских команд.

Пожелаем нашим девчатам удачи, и еще раз поздравляем с триумфом над сборной Словакии.