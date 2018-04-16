Анонсированной по "Твиттеру" Третьей мировой войны не случилось

15 Апреля 2018 21:02

Мир устоял. И это, пожалуй, главная позитивная новость за неделю. Хотя факт, что четыре "щебетания" президента США (а именно так переводится "Твиттер" с английского) могли ее спровоцировать, заставляет задуматься: так ли уж прочен мир, к которому мы привыкли, или это всего лишь перемирие.

Еще больше поводов к размышлению о природе войны, политики и информации породила субботняя атака Штатов, Британии и Франции крылатыми ракетами по сирийской территории. Не то чтобы трио прежде не бомбило суверенные страны вместе и по отдельности. Помним Ливию, Ирак и Афганистан. Но, пожалуй, впервые в мировой истории реальные боевые действия прикрывали ложь, фейк или акт информационной агрессии, а не наоборот – по крайней мере, пока никто не предоставил никаких доказательств и по обыкновению, боюсь, и не предоставит.

И правда, в истории бывало, когда реальную провокацию создавали для развязывания реальной войны. Самый чудовищный пример – конечно, поджег Рейхстага нацистами. Но безумие современного мира в том, как поменялась схема.

Сначала рождают новость о якобы применении химоружия в Думе - это пригород Дамаска. Затем новость порождает информационную волну и даже собирает заседание Совбеза ООН. Затем, когда достоверность новости находится на грани разоблачения, Штаты, Британия и Франция соображают реальную боевую операцию "на троих". Благо российские силы в Сирии не задели, иначе сверхдержавы могли сцепиться всерьез, и фейк стал бы казусом белли - т. е. легальным поводом для войны.

А теперь представьте, что эта самая новость про химатаку все же фейк (еще раз обращаем внимание: пока нет никаких доказательств), и мы имеем форменное безумие на грани с беспределом. Я уже не говорю о том, зачем Асаду все это нужно – он уж точно самый незаинтересованный в химатаке человек на планете.

Впрочем, на всю эту ситуацию с присущим прогрессивному человечеству юмором отреагировали карикатуристы со всего мира. Вашему вниманию лучшее, на наш взгляд, противоядие от безумия в короткой подборке.