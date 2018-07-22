Американские СМИ обрушились с критикой на Дональда Трампа из-за его встречи с Владимиром Путиным. Передовицы ряда ведущих изданий, многие из которых откровенно поддерживали Хиллари Клинтон, и их до сих пор рвет на части от жажды мести Трампу, всю неделю пестрели острыми заголовками вроде "Открытое предательство" или "Позорная встреча".

И карикатурами. Их общий посыл в том, что российский лидер всячески доминировал над американским. Вот, к примеру, Путин сходит с трапа самолета по галстуку коллеги – он расстелен вместо ковровой дорожки. А здесь президент США ждет очереди перед собеседованием на работу. Очевидно, в Кремле.

По итогам встречи Трамп и Путин обменялись комплиментами. Это тоже не прошло мимо акул фотошопа. Журнал "Тайм" обыграл установленный между политиками контакт вот таким образом. На обложке издания появился портрет человека, который совмещает в себе черты и российского, и американского лидеров.

Не отставали и политики. В том числе, однопартийцы Трампа – республиканцы. "Ястреб" Джон Маккейн назвал пресс-конференцию в Хельсинки одним из самых позорных выступлений американского президента в истории.

Сенатор от штата Вирджиния Тим Кейн высказался о переговорах как о "постыдном и печальном моменте".

А экс-директор ЦРУ Джон Бреннан прямо и по-военному коротко заявил: "Это измена!".