15 лет назад возглавляемая США коалиция заняла Багдад

15 Апреля 2018 21:33

Говорят, история движется по спирали. Хотя зачастую больше напоминает день сурка. Меняются разве что декорации. 15 лет назад в апреле 2003 возглавляемая США коалиция заняла столицу Ирака – Багдад. Горькие плоды этой агрессии планета пожинает до сих пор. Один факт – именно в оккупированном Ираке зародилась группировка "Исламское государство". Впрочем, по сравнению с нынешней вариацией на тему, те ягодки могут показаться цветочками.

Причиной для начала военной операции стала небольшая пробирка с белым порошком. Ее продемонстрировал на заседании Совбеза ООН тогдашний госсекретарь Колин Пауэлл. Тогда дипломат говорил, что это – разрабатываемое Хуссейном оружие массового поражения. Позже признался, что в пробирке был муляж, но какая уже разница. Джордж Буш сегодня наверняка коротает свои дни где-нибудь на техасском ранчо с сигарой и бокалом бурбона. Его оппонент Саддам Хусейн, как известно, повешен, а Ирак разрушен. Это уже потом Американский центр гражданской ответственности подсчитал, что с сентября 2001 по сентябрь 2003 руководство США сделало 935 заявлений по Ираку, которые не соответствовали действительности. Речь шла об оружии массового поражения и связях Багдада с "Аль-Каидой".

И вот теперь пробирки с белым порошком вот-вот материализуются в руках современных лидеров.



Едва стихли страсти вокруг так называемого "дела Скрипаля", как тема химоружия и вновь "хайли лайкли" коснулась сирийского города Дума. Мгновенно у Парижа, Лондона и, конечно, Вашингтона нашлись и снимки с жертвами предполагаемой атаки. Предполагаемой, потому что факт нападения до сих пор остается неподтвержденным.

Это, впрочем, не мешает странам Запада созывать экстренные заседания Совбеза, выдвигать там одни непроходные резолюции и отвергать другие, а главное - назначать виновных.

Виновные (а ими традиционно названы Россия, Сирия и Иран) заявляют: инцидент в Думе - это постановка, спланированная спецслужбами иностранных государств. Расследованием ЧП занялась было Организация по запрещению химического оружия. Но США, Великобритания и Франция нанесли по Сирии ракетный удар - и вот уже инспекторы ОЗХО от проведения расследования отказываются. При этом сам удар также оставляет массу вопросов.

И это не касается темы законности - он однозначно не санкционирован Совбезом и не законен. А вот почему более чем сотня крылатых ракет не нанесла сколь-нибудь больших разрушений - это один большой вопрос, ответ на который, очевидно, в том, что ввязываться в очередную провальную кровавую кампанию под надуманным предлогом власти Запада не хотят. Тем более что единства на деле нет даже среди государств НАТО. Кроме США, Франции и Великобритании, ввязаться в новую ракетную авантюру пороху не достало больше никому.

И, кстати, еще об авантюрах. В преддверии инцидента в Думе Москва и Дамаск предупреждали мировое сообщество, что в регионе планируются провокации - кто-то буквально готов "похимичить с фактами", и все с целью срыва мирного процесса. Сирия, напомним, не раз становилась жертвой информационных вбросов. При этом финансируемые Западом организации вроде "Белых касок" не стесняются производить откровенные фейки.

Вот, пожалуй, самый красочный пример – облетевший СМИ снимок девочки, которая чудом выжила во время налета авиации Асада. Лицо малышки покрыто пеплом. Страшно? А вот как это было снято. Все на месте – и режиссер с хлопушкой, и гример с целым ведром пепла под рукой.

Вот такой интерактивный драмтеатр одного актера. Правда, постановщик (он же и главное действующее лицо) не особо "заморачивается" неубедительностью сценария и правдивостью своей роли в нем.