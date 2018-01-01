150 юных биатлонистов стали участниками 1-го этапа Кубка Федерации

31 Декабря 2017 21:41

Рассказывает Анна Эйсмонт.

Уже с первых минут торжественной церемонии стало понятно - организаторы 1-го в истории Кубка Белорусской федерации биатлона дают юным спортсменам почувствовать себя участником крупнейших международных стартов, и всё, начиная от аккредитации спортсменов до церемонии закрытия, было построено по аналогии с этапами Кубка мира.

150 сильнейших юных биатлонистов со всей страны по итогам отбора в областных центрах стали участниками 1-го этапа Кубка Федерации. Стадион Новополоцкого училища олимпийского резерва по атмосфере порой напоминал праздник в Оберхофе или Эстерсунде! Активные болельщики, музыкальное сопровождение… После финиша юных биатлонистов ждала цветочная церемония, вспышки фотокамер и телевизионные интервью. А затем победителей и призеров ожидала пресс-конференция.

В общем, все как на этапе Кубка мира! Организаторы постарались, чтобы дети почувствовали свою важность и показали максимальный результат. К работе на турнире были привлечены лучшие специалисты федерации.

На старт спортсменов отправлял заслуженный тренер Беларуси Юрий Альберс…

И с материнской заботой растирает ладоши юной биатлонистке неоднократная чемпионка мира Елена Зубрилова, а каждую эмоцию юных спортсменов старается не упустить через видоискатель своего фотоаппарата некогда лидер нашей женской сборной - чемпионка Европы Ольга Назарова.

Сейчас Зубрилова и Назарова, а также еще две экс-биатлонистки сборной - две Людмилы Калинчик и Ананько задействованы в проекте Белорусской федерации биатлона по поиску талантливых спортсменов с абсолютно новым подходом в отборе и сопровождении тренировочного процесса вплоть до передачи спортсмена в национальную команду. И уже на Кубке Федерации 13 юных талантливых биатлонистов экспериментальной группы выступили отдельной командой.

В январе этого года наша съемочная группа была свидетелем, как проходил отбор в экспериментальную группу, и простые школьники, как Илья Бахаревич из Новогрудка и Лена Кулак из Логойска, показавшие тогда отличные результаты во время тестов, уже сегодня стоят на пьедестале в компании сильнейших юных биатлонистов страны.

Тема погоды в эти дни была самой актуальной, снег таял даже в самом северном регионе страны. Заготавливать снег в Новополоцком училище олимпийского резерва умеют. Но чтобы сохранить его на трассе, необходима как минимум минусовая температура. А когда столбик термометра стал подниматься вверх, и прогноз погоды сулил дождь, организаторы бросились спасть трассу.

Снег для 1-го этапа Кубка Федерации сохранили, и это настоящий подвиг, с такой-то погодой. Такие перепады температуры вскрыли в очередной раз куда более глобальную проблему. По сути, у нас два, от силы три снежных месяца в году. Национальная команда спасается сборами в скандинавских странах, а вот как быть и где тренироваться подрастающему поколению стреляющих лыжников, когда снега нет?

Подобная холодильная установка под трассой позволит сохраняться снежному покрову чуть ли не круглый год. Такие проекты еще в перспективе, а пока наши тренеры и федерация делают все, чтобы воспитывать новое поколение биатлонистов, даже, несмотря на капризы погоды.

Вот этот заветный Кубок Федерации сильнейшая команда по итогам 4-х этапов получит в феврале 2018 года. А пока в торжественной обстановке были вручены медали, дипломы и кубки победителям и призерам 1-го этапа. И это самый главный новогодний подарок для будущих чемпионов!