Осваиваем европейский вектор. Речь о поставках химических волокон, мебели и некоторых видов техники. Для нашей страны Евросоюз - второй по значимости торговый партнер. Только за четыре месяца этого года Беларусь увеличила экспортные поставки в ЕС почти на 70 %.

Валерий Садохо, директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен МИД Беларуси:

"Почти во всех странах ЕС есть белорусские торговые службы, перед которыми ставится задача максимально способствовать продвижению товаров на рынок. Они в состоянии и делают эту работу, проводят встречи, участвуют в выставках и конференциях. И это очень важное и нужное направление".

Надежность и профессионализм Беларусь демонстрирует и в организации масштабных международных мероприятий. Через год нашей стране предстоит принять крупнейший спортивный форум - II Европейские игры. Участие в них примут более 4 тысяч спортсменов из 50 стран мира.

Георгий Катулин, генеральный секретарь НОК Беларуси, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

"Всегда, когда готовятся команды национальных олимпийских комитетов, это вызывает серьезные вопросы и озабоченности. Когда они приезжают за год до Игр на аналогичный семинар шефов миссий, который проходит сейчас в Минске, и видят, что объекты еще в стадии строительства, это повергает в шок. У нас другая концепция Игр, мы используем объекты, которые уже находятся в эксплуатации, служат спортсменам, любителям и принимают каждый год многочисленные международные соревнования. Это позволит нам избежать дополнительных трат в бюджете Игр и гарантировать, что соревнования пройдут на высоком профессиональном уровне".