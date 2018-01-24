Во Вьетнаме начали раздавать белорусский гуманитарный груз

24 Января 2018 07:05

Помощь доставили в пострадавшие регионы в воскресенье. Провинция Кханьхоа считается одной из пяти с наибольшими потерями. Здесь погибли 45 человек, материальный ущерб оценили в 700 миллионов долларов. По признанию местных властей, продукты первой необходимости, одеяла, палатки - это самое необходимое на данный момент. Тысячи семей во Вьетнаме до сих пор испытывают трудности с жильем и питанием.

Владимир Гошин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетаме: "Для Вьетнама это было очень тяжелым испытанием. Но вьетнамцы очень гордые люди и свои беды напоказ не выставляют. Но в душе и не только в душе, они очень благодарны. Я считаю, лучше одно небольшое, но конкретное дело, чем много красивых слов".

Перечень белорусской гуманитарной помощи был строго составлен по запросу Вьетнама. Общий вес груза 40 тонн стоимостью более 330 тысяч рублей. В ноябре Вьетнам пережил самый разрушительный за последние 20 лет тайфун "Дамри".