Вице-премьер Владимир Семашко ответил на вопросы об энергетическом будущем

Чем ближе ввод первого энергоблока БелАЭС, тем больше правительство задумывается: как реализовать весь потенциал станции? Одно из направлений - общий энергетический рынок ЕАЭС. Как известно, заработает он 1 июля 2019 года. Это снимет ограничения на экспорт зеленого ресурса на евразийском пространстве.

И все же основное внимание внутреннему потреблению. Сколько будем платить за электричество в дальнейшем? Когда появится первый белорусский электромобиль? Все ответы у вице-премьера Владимира Семашко. Еще один эксклюзив "Главного эфира" (видео).