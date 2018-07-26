В Минской области заготовлено более 450 тонн черники

Ягодный сезон - в лесах Минской области. Небывалое количество в этом году черники. Уже заготовлено более 450 тонн полезной ягоды. К сравнению, в прошлом году собрали в 10 раз меньше - всего 44 тонны. О черничном урожае - материал Натальи Кезик.

Собственный рекорд урожая - 100 килограммов черники. И эта цифра не предел - логойские леса в этом году богаты черникой. В лес Ядвига Степановна ходит каждый день как на работу. За сезон на сборе ягод женщине удается хорошо заработать.

Нынешний лесной урожай радует. В магазин в деревне Швабы, что в Логойском районе, жители в течение дня несут полные корзины с черникой и лисичками. Килограмм ягод в среднем сегодня стоит от трех с половиной до четырех рублей, лисичек - около пяти.

Для удобства собирателей ягод на лесных тропинках работают и выездные пункты приема. Заработок за собранный урожай будет чуть меньше, зато нет необходимости нести тяжелые корзины и ведра с ягодами домой.

Сдать собранный лесной урожай можно и в магазине - для сельских жителей это наиболее удобный пункт приема. Обменять ягоды и грибы на деньги здесь можно каждый день без выходных с утра и до вечера. В этом году только в Логойском районе организовали более 30 пунктов приема.

От заготовителей чернику отправляют на шоковую заморозку либо на промышленные предприятия на переработку. В этом году области планируют запасти небывалый урожай полезной ягоды. Для сравнения - в прошлом году за сезон насобирали сорок четыре тонны. В этом году в десять раз больше. Уже заготовлено более 450 тонн черники.

Сезон заготовки в Минской области сейчас в самом разгаре. После черники массово начнут заготавливать грибы, а затем придет сезон брусники и клюквы. В этом году также ожидается и богатый урожай яблок.