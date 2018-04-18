В Китае проходит знаменитая Кантонская выставка-ярмарка

19 Апреля 2018 12:08

В Китае проходит одно из самых ярких событий в сфере международной торговли – знаменитая Кантонская выставка-ярмарка. В Гуанчжоу в выставочном комплексе Пачжоу представлены новейшие технологии и лучшие товары со всего мира. На нынешнем форуме свою продукцию представляют более 25 тысяч компаний со всего мира. Украина, Таиланд и Непал - впервые. Широкие возможности благодаря масштабному форуму для продвижения товаров есть и у белорусских предприятий.

Сю Бин, заместитель гендиректора Центра внешней торговли Китая: "У нас большой рынок для продуктов высокого качества. Кантонская ярмарка – это отличная платформа для компаний из-за рубежа, которая позволяет им увеличить свой экспорт. Уверен, что в Беларуси много отличных товаров, которые будут здесь востребованы".

Провинция Гуандун, где проходит этот всемирный гипермаркет товаров, по уровню экономического развития соперничает даже с ведущими странами мира. В прошлом году ВВП здесь оказался на том же уровне, что и в России. Офисы и производства здесь разместили многие из 500 крупнейших бизнес-гигантов планеты, некоторые стали резидентами Белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень". В этом году культурные и экономические связи Беларуси и провинции Гуандун станут еще крепче. Летом здесь откроется генеральное консульство нашей страны. В эксклюзивном интервью Агентству теленовостей генконсул Беларуси в городе Гуанчжоу поделился первыми успехами дипмиссии.

И, как сегодня стало известно, до середины года Беларусь планирует отправить в Китай первую партию мяса птицы. К слову, в ближайшие дни в Шанхае откроется совместное предприятие по экспорту нашей молочной продукции. Наша страна продолжит знакомить Китай с отечественными товарами. В мае национальная экспозиция откроется на международной выставке продуктов питания и напитков в Шанхае, а в ноябре - на Международной выставке импортных товаров, которая пройдет впервые.