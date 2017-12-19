В Беларуси утвердили Доктрину национальной продовольственной безопасности страны до 2030

19 Декабря 2017 17:00

Документ направлен на повышение обеспеченности качественным продовольствием и его доступности для полноценного питания и здорового образа жизни населения. Планируется также повысить эффективность внешней торговли сельхозпродукцией и продовольствием. Одна из основных целей - достичь оптимального уровня расходов на питание в структуре потребительских расходов населения 35 процентов к 2020 году и 33 процента к 2030 году.