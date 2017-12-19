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В Беларуси утвердили Доктрину национальной продовольственной безопасности страны до 2030
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19 Декабря 2017 17:00

В Беларуси утвердили Доктрину национальной продовольственной безопасности страны до 2030

Документ направлен на повышение обеспеченности качественным продовольствием и его доступности для полноценного питания и здорового образа жизни населения. Планируется также повысить эффективность внешней торговли сельхозпродукцией и продовольствием. Одна из основных целей - достичь оптимального уровня расходов на питание в структуре потребительских расходов населения 35 процентов к 2020 году и 33 процента к 2030 году.

  

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