Такая погода на руку аграриям. Уборочная в Беларуси уже вышла на финишную прямую. Осталось освоить всего 15 % площадей. Каравай - 2018 уже весит более 4 миллионов 600 тысяч тонн.

Массовую жатву завершила Брестская область. На ее счету свыше 910 тысяч тонн хлеба. На последних 7 % площадей ведет работы и Гродненская. Здесь собрано 840 тысяч. Лидер по намолоту - Минский регион - 1 миллион 200 тысяч тонн зерна. Вровень идут Могилевская и Витебская области - они приближаются к планке в 600 тысяч тонн.