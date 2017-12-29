Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован всеми странами союза

30 Декабря 2017 15:03

Последним закон подписал президент Кыргызстана. Ранее соответствующие документы подписали главы Беларуси, Армении, Казахстана и России. Таким образом во всех странах евразийской "пятерки" завершился этап утверждения договора. Уже получены уведомления о ратификации нового Таможенного кодекса от министерств иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана и России.

В ближайшее время в ЕЭК ожидают аналогичный документ из Кыргызстана. В соответствии с договоренностями глав государств Таможенный кодекс Евразийского экономического союза должен вступить в силу 1 января 2018 года и сменить действующий с 2010 года Таможенный кодекс Таможенного союза. Среди основных нововведений - переход на электронное декларирование, удаленное взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности с таможенными органами через интернет и другие.