На 800 предпринимателей больше стало в стране за 35 дней. Столько действует Декрет № 7

25 Апреля 2018 15:03

В основном в сфере перевозок грузов и пассажиров и розничной торговле. В целом уведомительный принцип касается 19-ти ключевых видов деятельности для субъектов малого и среднего бизнеса. Это бытовые, туристические услуги, общепит, производство одежды и обуви. Об этом говорили сегодня за круглым столом в Палате представителей. Главное сейчас - разъяснительная работа с местной вертикалью и бизнесменами-новичками, которую проводят госорганы и бизнес-союзы.

Дмитрий Матусевич, замминистра экономики Беларуси: "По уведомительному принципу за срок его действия (это порядка 35 дней) на первое число уже более 800 зарегистрированных".

Владислав Щепов, Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Предприниматели сейчас думают, переходить им на новые виды деятельности, открывать ли новые виды деятельности. Им нужно разъяснять преимущества норм декрета, необходимо разъяснять изменения в техническом регулировании, санитарных нормах. Поступают просьбы о дополнительных методических указаниях, дорожных картах по реализации норм декрета".

Изменения согласно седьмому Декрету парламентарии внесут в 6 кодексов, 20 законов, 30 постановлений.