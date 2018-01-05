С понедельника каждый вечер - новая рубрика "Испытано на селе"

7 Января 2018 21:06

6 миллиардов долларов - планка, на которую нацелились аграрии в этом году. Такие вот большие надежды на экспорт продовольствия. Так за счет чего наша страна продолжает оставаться в топе производителей сельхозпродукции?

Акценты-2018: добавить объема мясо-молочному сектору (спрос на такой товар будет всегда), а еще - ориентир на 10 миллионов тонн хлеба. Кстати, теперь можно найти свой кусок хлеба и не в самых традиционных отраслях. Кто-то выращивает экзотические грибы шейтаке, а кто-то занимается пушниной или все глубже уходит в переработку льна. В общем, ассортимент белорусского аграрного поля экспериментов широк как никогда. Подробнее об этом можно будет узнать уже завтра. С понедельника каждый вечер в "Панораме" - новая рубрика "Испытано на селе".