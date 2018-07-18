Произойдет ли электробум на белорусских дорогах. Перспективы транспорта будущего

Зеленый свет в Беларуси и владельцам электромобилей. Транспортный налог - за выдачу разрешения на допуск этих машин к участию в дорожном движении отменен. Освобождаются от налога и ввозимые зарядные устройства для электрокаров, которые производят за пределами нашей страны. Произойдет ли электробум на белорусских дорогах, и как будут строить зарядные станции? На перспективы транспорта будущего взглянул Александр Хоровец.

С такой арифметикой Андрея Борисова сложно не согласиться. Владельцем компактного электромобиля мужчина стал около 5 лет назад. И, несмотря на то, что в его автопарке есть машина с двигателем внутреннего сгорания, ею он практически не пользуется.

Свой гаджет на колесах, как и мобильный телефон, Андрей заряжает ночью дома от стационарной розетки. Впрочем «накормить» электрокар сегодня без особых проблем можно в столице. Чего не скажешь об областных центрах и основных магистралях страны. Но эту проблему обещает решить Белоруснефть. Организация стала государственным операторам по развитию инфраструктуры электрозарядных станций.

По подсчетам специалистов, сегодня в нашей стране не более 300 электромобилей. В ближайшее время эта цифра может увеличиться, прогнозируют эксперты. Поспособствует этому отмена транспортного налога для владельцев электрокаров. По словам директора компании-дилера экомобилей, настоящий бум таких машин на наших дорогах мы увидим, если отменить ввозные пошлины на этот вид транспорта.

Григорий Саргсян, директор компании-дилера электромобилей:

"Отменить пошлину на ввоз электромобилей. Допустим 30 тысяч экземпляров на 1 год. Но с большой пометкой - без права отчуждения на пять лет, чтобы некоторые предприниматели не сделали из этого бизнес, а действительно подхлестнуть возможность ввоза электромобилей для тех, кто хочет пересесть на экотранспорт".

За примером далеко ездить не надо. В соседней Украине пошлины на электромобили отменили в январе 1018. Эксперты констатируют, благодаря налоговым послаблениям всего за полгода автопарк электрокаров в соседней стране вырос до 8 тысяч единиц.

И все же электромобили для большинства белорусских слесарей-кулибинов пока остаются терра-инкогнито. Чтобы восполнить эти пробелы уже с сентября в Белорусско-Российском университете начнут готовить специалистов по обслуживанию электротранспорта. Планируется, что обученные инженеры смогут не только ремонтировать, к примеру, вот такие экземпляры, но и создавать их.

Кроме того, в университете откроют курсы и для тех, кто решит купить электромобиль и будет обслуживать его самостоятельно.