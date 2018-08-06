Проект обновленного Налогового кодекса вынесут на рассмотрение Президенту к 1 сентября

Проект обновленного Налогового кодекса планируется внести на рассмотрение Президенту к 1 сентября. Сейчас документ размещен на сайте Минфина и отправлен на согласование во все госорганы, бизнес-союзы, Совет по развитию предпринимательства. Минфин совместно с Министерством по налогам и сборам оперативно его дорабатывают. Наблюдатели отмечают, что в проекте нового Налогового кодекса за последний год бизнес и власть существенно сблизили позиции.

Дмитрий Кийко, замминистра финансов Беларуси:

"В действующей ситуации основной упор был сделан на административную реформу Налогового кодекса. Практически были обсуждены все вопросы, которые в последние годы поднимались бизнес-сообществом".

В Министерстве финансов призвали бизнес-союзы как можно раньше представить свои предложения по обновленному Налоговому кодексу.