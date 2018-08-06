Первый миллион тонн зерна - в зачете Минской области

6 Августа 2018

Два района пересекли рубеж в сто тысяч тонн - Несвижский и Слуцкий. Работа на полях идет планомерно, в день обрабатывается около пяти процентов площадей, более 67 процентов убрано! Два района намолотили более ста тысяч тонн - это Слуцкий район и Несвижский. В тройке лидеров и Копыльский. Здесь намолочено около 80 тысяч тонн зерна.

Что касается урожайности, то самый урожайный по-прежнему - Несвиж - около 45 центнеров с гектара. В тройке лидеров также Дзержинский и Минский районы - здесь примерно 43 и 42 центнера с гектара соответственно.  

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