Первый миллион тонн зерна - в зачете Минской области

Два района пересекли рубеж в сто тысяч тонн - Несвижский и Слуцкий. Работа на полях идет планомерно, в день обрабатывается около пяти процентов площадей, более 67 процентов убрано! Два района намолотили более ста тысяч тонн - это Слуцкий район и Несвижский. В тройке лидеров и Копыльский. Здесь намолочено около 80 тысяч тонн зерна.

Что касается урожайности, то самый урожайный по-прежнему - Несвиж - около 45 центнеров с гектара. В тройке лидеров также Дзержинский и Минский районы - здесь примерно 43 и 42 центнера с гектара соответственно.