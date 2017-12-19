18 Декабря 2017 13:02

В эти минуты в Минске депутаты в первом чтении рассматривают бюджет Беларуси - 2018. Главный кошелек страны сохраняет социальную направленность. На данный момент известно, что Палата представителей приняла бюджет внебюджетного фонда соцзащиты населения. Представляя его в парламенте, глава Минтруда и соцзащиты отметила, что пособия по безработице не планируют повышать в следующем году.