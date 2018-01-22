О планах работы с криптовалютой. Интервью с генеральным директором JCB

21 Января 2018 21:31

Первая банковская карточка появилась в Японии еще в начале 60-х. Сначала из бумаги, потом из картона. Затем появился всем знакомый пластик. Все удобнее и удобнее, быстрее и быстрее. Бесконтактные технологии: карточка уже становится просто приложением в телефоне.

На этой неделе к нам в страну пришла новая платежная система "ДжэйСиБи". Номер один в Японии и в топ-5 в мире. Какие планы у одного из лидеров по количеству точек приема карт на нашем рынке? Почему моветоном станут скоро не только наличные деньги, но и пластиковые карточки? И о планах работы с криптовалютой. Дмитрию Титову удалось пообщаться с директором JCB сразу после прилета в нашу страну.