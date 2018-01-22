Экономика
21 Января 2018 21:31
О планах работы с криптовалютой. Интервью с генеральным директором JCB
Первая банковская карточка появилась в Японии еще в начале 60-х. Сначала из бумаги, потом из картона. Затем появился всем знакомый пластик. Все удобнее и удобнее, быстрее и быстрее. Бесконтактные технологии: карточка уже становится просто приложением в телефоне.
На этой неделе к нам в страну пришла новая платежная система "ДжэйСиБи". Номер один в Японии и в топ-5 в мире. Какие планы у одного из лидеров по количеству точек приема карт на нашем рынке? Почему моветоном станут скоро не только наличные деньги, но и пластиковые карточки? И о планах работы с криптовалютой. Дмитрию Титову удалось пообщаться с директором JCB сразу после прилета в нашу страну.
Другие новости
22.01.2018 19:04 / Экономика В белорусском парламенте сегодня принимали делегацию Республики Корея
22.01.2018 18:01 / Экономика Минск должен показать пример в формировании отношений между бизнесом и властью
22.01.2018 15:12 / Экономика 2017 год стал рекордным для белорусской молочной продукции
21.01.2018 21:19 / Экономика В. Зиновский: "Экономика в 2018 году должна быть растущей"
21.01.2018 21:07 / Экономика Об экономике начистоту. Итоги 2017 года и перспективы
20.01.2018 21:21 / Экономика Эксклюзивное интервью с сенатором Аллой Бодак о переменах в правовом поле
20.01.2018 12:01 / Экономика Предпринимательство и высокие технологий должны стать новыми направлениями в сотрудничестве Минска и Варшавы
19.01.2018 21:08 / Экономика Эксклюзивное интервью министра экономики Беларуси в "Главном эфире"
18.01.2018 21:20 / Экономика Geely Atlas обкатывают в Шумилинском районе Витебской области
18.01.2018 21:12 / Экономика Экономика дня
18.01.2018 21:08 / Экономика Андрей Кобяков посетил налоговую инспекцию Заводского района Минска
18.01.2018 07:18 / Экономика Беларусь открыла национальный стенд на "Фитур-2018" в испанском Мадриде
17.01.2018 21:06 / Экономика Испытано на селе. Тепличный комбинат
16.01.2018 21:22 / Экономика В числе партнеров БелТПП - ОАО "Керамин"
16.01.2018 21:19 / Экономика Экономика дня
16.01.2018 18:06 / Экономика Белорусский банк начал прием карт японской платежной системы JCB
16.01.2018 18:05 / Экономика ВВП Беларуси в первом квартале вырастет чуть более чем на 2 %
16.01.2018 18:02 / Экономика Новый экопроект реализуется в Пуховичском районе